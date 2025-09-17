¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

FINAL FATAL

Tragedia en Itatí: un hombre murió tras chocar contra un camión

El siniestro ocurrió en la ruta provincia n°20. Se trataba de un reconocido concejal y dirigente del Partido Nuevo de la localidad.

Por El Litoral

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 10:31
FOTO: Noticias Itateñas

La Policía de Corrientes informó que este martes un hombre murió tras impactar de frente contra un camión en la localidad correntina de Itatí.

El trágico siniestro ocurrió pasadas las  7:30 en la ruta provincial n°20 cuando una camioneta Fiat Strada chocó contra un camión de transporte de caudales.

El hombre del rodado mayor falleció en el lugar, en tanto, el conductor del camión resultó con lesiones de menor consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto en la comisaría del distrito Itati se prosiguieron con los trámites correspondientes.

Desde la comunidad itateña, despidieron al joven de 40 años quien fue Concejal de la localidaddirigente del Partido Nuevo e integrante del  grupo Jopará de Itatí . También destacaron su pasión de servir a los demás y su compromiso en el ámbito cultural.

 

 

 

