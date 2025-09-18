¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Itatí Tercera Marcha Federal Universitaria Lluvia en Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 18 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 07:20

Cómo votó cada diputado correntino los vetos de Milei: el llamativo caso de Federico Tournier

Alerta amarilla en Corrientes por tormentas fuertes

Buscan a un operario de un remolcador que cayó a las aguas del Paraná

Omar Larroza, rector de la Unne: "Esta marcha es un mensaje para los senadores"

Fue condenado a 9 años de prisión por el abuso sexual a una joven de 13 años

Quién era Félix Omar Sosa Ayala, el exconcejal de Itatí que murió en un accidente

Secuestran neumáticos de contrabando valuados en más de 15 millones en Corrientes

La Liga Nacional de Básquet reprogramó los partidos: todos los cambios de los equipos

Marcha Federal: Corrientes vivió una jornada histórica en defensa de la educación pública

El Hospital Muniagurria realizó su primera neurocirugía en Goya

