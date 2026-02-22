Atlético de Tucumán denunciará a Espinoza por su desempeño en el partido contra Instituto

La bronca de Atlético Tucumán por el arbitraje de Fernando Espinoza ante Instituto no se disipó después del pitazo final. Es que, después de la derrota por 2-1 con un polémico penal en favor del conjunto cordobés, el Decano decidió elevar una queja formal contra el árbitro ante AFA, algo que comunicó oficialmente este sábado.

La institución lo comunicó a través de sus redes oficiales, luego de revisar imágenes y declaraciones posteriores al encuentro. Así, el reclamo será elevado el lunes en la sede de la AFA, apuntando directamente al desempeño del juez.

En el escrito difundido, el club sostuvo que las actuaciones del árbitro han perjudicado “de manera sistemática” sus intereses deportivos. A su vez, aclaró que la medida no busca desacreditar al arbitraje argentino, sino preservar la transparencia y la equidad en la competencia.

La jugada que desató la polémica ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo. En el área, Jhon Emerson Córdoba picó al vacío y forcejeó con Maximiliano Villa, defensor del Decano. El contacto pareció leve, habitual en la cancha, pero Espinoza sancionó penal sin permitir que la acción finalizara.

Sin la intervención de la tecnología —inactiva por problemas técnicos—, la decisión quedó firme. Luego, Alex Luna cambió la ejecución por gol y puso en ventaja parcial a la Gloria, en un trámite que terminaría inclinándose para el conjunto cordobés.

Tras el encuentro, el capitán Leonel Di Plácido apuntó con dureza contra el árbitro. "No es una persona adecuada para dirigir. Es un soberbio y creo que hay que verlo, porque no puede pasar. A mis compañeros les decía: '¿Sabés cuánto te falta para hablar conmigo?'. Y al técnico le dijo: 'Yo tengo 500 partidos en Primera, vos dos'", aseguró en diálogo con El Deportivo Doce.

Como si el clima no estuviera ya caldeado, al retirarse del estadio el juez firmó autógrafos y obsequió tarjetas del partido a hinchas. Un gesto que también generó comentarios y profundizó el enojo en el conjunto tucumano.

El comunicado completo de Atlético Tucumán contra Espinoza

El Club Atlético Tucumán informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que, tras analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido disputado ayer en la ciudad de Córdoba frente al Club Instituto Atlético Central Córdoba, las imágenes difundidas posteriormente al encuentro y las declaraciones realizadas por nuestros futbolistas, ha resuelto presentar un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Dicha presentación se efectuará en la reunión prevista para el próximo lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará dirigida contra el árbitro Fernando Espinoza, en virtud de reiteradas actuaciones arbitrales que, a lo largo del tiempo, han perjudicado de manera sistemática los intereses deportivos de nuestra institución.

Esta decisión ha sido adoptada con el objetivo de salvaguardar nuestro patrimonio deportivo y de contribuir a que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en el futuro.

La presente acción no pretende poner en duda la capacidad ni el profesionalismo del arbitraje argentino, cuyo prestigio y reconocimiento internacional son ampliamente valorados.

Por el contrario, se considera que la identificación y exposición de comportamientos arbitrales disociantes y nocivos resulta necesaria para preservar la transparencia, la equidad y el prestigio del cuerpo arbitral en su conjunto.

