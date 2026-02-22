Reunión con Caputo y un viaje a E.E. U.U en la agenda de Juan Pablo Valdés

n El gobernador, Juan Pablo Valdés, confirmó que la reunión prevista con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se realizará en la primera semana de marzo. Además el gobernador participará de un viaje junto al presidente Javier Milei a los Estados Unidos.

La reunión entre JP Valdés y Caputo estaba prevista para el 10 de febrero, pero el funcionario nacional la suspendió por problemas de agenda.

Ahora el mandatario confirmó que la reunión se realizará durante la primera semana de marzo

El gobernador anunció que le llevará a Caputo los reclamos por la situación de la industria textil y forestal de Corrientes.

Además del pedido de cancelación de las deudas que la Nación tiene con el Instituto de Previsión Social, entre otros.

Será parte de la gestión la posibilidad de una compensación de esas deudas con la entrega de los predios del exRegimiento de Infantería 9.

También se hablará del puerto de Ituzaingó: la urgencia de su habilitación y la posibilidad de que los trabajos en la Hidrovía contemplen el refulado de esa zona del Paraná.

"Vamos a contarle también la política de Parques nacionales que tiene Corrientes, que le cobramos cero impuestos a la industria y escasas o nulas tasas municipales", había dicho.

A Estados Unidos

Milei ultima los detalles de su próxima gira por Estados Unidos y sumó dos acompañantes de lujo: los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Ambos fueron invitados a participar de la Argentina Week, un evento que se desarrollará en Nueva York entre el 9 y el 11 de marzo con la presencia de empresarios y ejecutivos internacionales.

La decisión de incluir a dos gobernadores de la UCR en un viaje de alto perfil internacional es leída como un gesto del oficialismo hacia los sectores dialoguistas. Ambos mandatarios construyeron puentes con la Casa Rosada en momentos clave y ahora reciben un reconocimiento explícito.