River visita a Vélez con el regreso de Franco Armani

River recuperó al arquero Franco Armani y sumará jerarquía para visitar este domingo a Vélez en un duelo clave por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani a partir de las 19:15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera, secundado en el VAR por German Delfino.

El arquero campeón del mundo recibió el alta médica tras su lesión muscular y se perfila para volver directamente al equipo titular.

El regreso de Franco Armani representa un refuerzo interno para el “Millonario”, que busca recuperarse en el campeonato local después de dos derrotas consecutivas. El cuerpo técnico confirmó que el arquero está en condiciones físicas tras superar un desgarro y molestias posteriores en el tendón, por lo que retomaría el arco en reemplazo de Santiago Beltrán.

Además, Marcos Acuña también volverá al once titular luego de ausentarse por un cuadro febril, mientras que Sebastián Driussi regresará a la lista de convocados y ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

El equipo que analiza Marcelo Gallardo mantiene la base del mediocampo con Moreno, Vera, Galván y Juanfer Quintero, mientras define la delantera entre Ruberto, Colidio y el curuzucuateño Salas.

Del lado del “Fortín”, el entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó si Braian Romero será titular tras recuperarse de una lesión muscular, y además, el técnico anticipó un partido abierto y de ritmo alto ante un rival acostumbrado a jugar instancias decisivas.

River Plate tiene 7 puntos y está en la zona media del Grupo B, mientras que Vélez reúne 11 y pelea el primer puesto del Grupo A.

Los otros partidos del domingo son:

17.00 San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto.

21.30 Unión vs. Aldosivi.

El encuentro entre Argentinos y Lanús fue postergado.