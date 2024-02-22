¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Las noticias más importantes del 22 de febrero

Por El Litoral

Sabado, 22 de febrero de 2025 a las 07:26

Tras la declaración de testigos, se espera la sentencia al médico acusado de abuso

Con seis partidos se pone en marcha el Oficial 2025

Con muchos cambios, Boca recibe a Aldosivi

Las universidades continúan en plan de lucha por la recomposición salarial

River busca extender su invicto en la visita a San Martín de San Juan

Alarma en el sector maderero de Corrientes y Misiones por un arancel de Trump

Curupay debuta en el Provincial

El Gobierno y los gremios docentes se reunirán el próximo miércoles

Continúa la intensa búsqueda de un joven autista

Reclamo por recorte de pasajes para personas con discapacidad llegó al Concejo Deliberante

