El gobierno busca avanzar en más reformas durante la última semana de extraordinarias

El Congreso ingresó en su última semana de sesiones extraordinarias y desde el oficialismo se buscará, no solo sancionar las leyes de Reforma Laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil, el Acuerdo entre la UE y el Mercosur y el aval a Fernando Iglesias para que ocupe formalmente el cargo de embajador ante el reino de Bélgica y la Unión Europea, sino que, además, demostrar la construcción de mayorías, con sus aliados dialoguistas, que les permiten el control del Senado y de Diputados.

La Libertad Avanza tardó dos años en armar esa mayoría que supera los 130 votos en cualquier proyecto que pone en consideración en la Cámara baja y los 37 en el Senado. El panorama se vuelve aún más favorable ante la pérdida de poder del kirchnerismo. En ese contexto, en los próximos días podría haber novedades: la senadora por Jujuy Carolina Moisés evalúa abandonar definitivamente el interbloque de Unión por la Patria para formar su propio espacio, en sintonía con el gobernador de Salta Gustavo Sáenz, un dirigente dialoguista que en Diputados controla la bancada de Innovación Federal.

La sesión preparatoria

Este martes 24 a las 12 está convocada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, la sesión preparatoria para elegir a las autoridades del Senado para el período parlamentario 2026. Tras el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre, las representaciones dentro de la Cámara cambiaron. La Libertad Avanza alcanzó los 21 legisladores propios, donde solo tenía seis, y Unión por la Patria (UxP) descendió a un interbloque de 28 representantes, sumando a los dos santiagueños del Frente Cívico, liderados por el exmandatario Gerardo Zamora.

El libertario Bartolomé Abdala continuaría como presidente provisional del Senado, junto a él la continuidad del resto de las autoridades legislativas. UxP mantendrá la vicepresidencia, que hasta el fin de su mandato en diciembre ocupó Silvia Sapag; Carolina Losada (UCR) seguiría como vicepresidenta primera y Alejandra Vigo (Provincias Unidas) la vice segunda.

Alejandro Fitzgerald seguiría al frente de la secretaría Administrativa, Agustín Giustinian, en la secretaría Parlamentaria; Dolores Martínez y Lucas Clark en las prosecretarías. La duda es Manuel Chavarría en la Coordinación Operativa, ya que fue designado por el Poder Ejecutivo en el directorio de la central hidroeléctrica binacional Yacyretá y busca permanecer ad honoren en la Cámara alta y no es bien visto por los senadores.

Jueves y viernes de definiciones

Con el respaldo político de aprobar en Diputados la Reforma Laboral durante la madrugada del pasado viernes, y horas después el aval del plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda, liderado por la jefa del bloque, Patricia Bullrich, el oficialismo ya convocó a sesionar el jueves 26 de febrero a las 11.

Con las firmas de Bullrich junto a los libertarios Carmen Álvarez Rivero y Agustín Coto; la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y Martín Goerling Lara del Pro, les solicitaron a Victoria Villarruel que convoque a sesionar para discutir el pliego del embajador Fernando Iglesias, el Régimen Penal Juvenil y la modificación a la ley de Glaciares.

Dejando para el viernes 27 los tratamientos del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la aceptación, por parte del Senado, del cambio al proyecto de Reforma Laboral que concretó Diputados al excluir el artículo 44 referido a las licencias médicas por enfermedad.

Durante el plenario de las comisiones que dictaminó la reforma, Patricia Bullrich dejó en claro que se hizo un amplio debate sobre la modernización laboral. “Este Congreso y este Gobierno ha decidido tener en esta ley un proceso de construcción democrático. Algo que no viví los ocho años que fui diputada, cuando el kirchnerismo fue gobierno y eso sí que era una escribanía. La iniciativa entró (al Senado) el 11 de diciembre y recibimos a más de 1.500 organizaciones, mails, reuniones presenciales, atendimos a todos, y se postergó (su debate) para no hacerlo a las apuradas”, dijo.

El viernes 27, sobre el cierre de las extraordinarias, el oficialismo sancionará la ley de la reforma laboral y será uno de los ejes centrales del mensaje del Presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa del próximo 1 de marzo, abriendo de esa manera un nuevo período ordinario de sesiones del Congreso.

