La Cátedra Libre de Chamamé inició su agenda 2026

Por cuarto año consecutivo la Universidad Nacional del Nordeste abre las puertas de su casa de estudios para el chamamé. Los profesores de la Cátedra Libre de Chamamé Susana Piñeiro y Víctor Piñeiro, junto a la profesora María Andrea Maia Eirin, coordinadora del Centro Cultural Universitario –CCU y su equipo trabajan en lo que será la agenda de propuesta académica del 2026.

La Cátedra Libre de Chamamé es un espacio académico abierto a toda la comunidad que permite la formación, intercambio, orientación y difusión de conocimientos del género. Dentro de los objetivos propuestos en el último año la Cátedra ha definido dos líneas de acción, la producción de material bibliográfico y la difusión de contenidos específicos. Sobre este último punto se amplifica la propuesta en dos temas centrales, El chamamé y su sonoridad de orquesta y la lírica del chamamé

La lírica del chamamé

Luego de la revisión del material bibliográfico vigente, se llegó a la conclusión de que existe bibliografía respecto de una primera etapa del chamamé (conocida como proto chamame o etapa del compuesto correntino) y que ésta aparece ya indagada en los textos de Pérez Bugallo (2008) Piñeyro (2005). Si bien estos textos podrían ampliarse y profundizarse, se ha preferido iniciar una investigación de la segunda etapa, que abarca desde las primeras grabaciones (década del 30) hasta el inicio del movimiento llamado “Canción nueva” (década del 70).

Agenda amplia y diversa

En el 2025 las actividades de la Cátedra Libre de Chamamé los profesores junto a invitados especiales realizaron charlas en distintos ámbitos, tanto académicos como sociales en Corrientes, Caá Catí y Resistencia. Algunas de las temáticas abordadas fueron “El chamamé y la sonoridad de orquesta”, “Camino a los cien años de la primera grabación del Karãu”, “Chamamé a comienzos del siglo XX: un sonido en formación”, “El chamamé, un género acordeonizado”, “Chamame a comienzos del siglo XX: un sonido en formación”, “La lírica del chamame, etapas”, “Literatura y chamame: de la épica heroica al yo lírico”, “Chamame de orquesta”, “El acordeón en el Chamame: estilos y referentes” y “Otras sonoridades abrevan en la música regional”.

Propuesta 2026

En el presente el objeto es continuar en la profundización del trabajo iniciado desde en los últimos años. Además, este año el trabajo se amplifica con el programa Acción y territorio, para cuyos contenidos académicos viene aportando la cátedra.

Ademas, se dará continuidad a los proyectos de interacción entre las distintas instituciones (facultad de Letras, Instituto de música, Periodismo, Instituto de Cultura, Turismo, y Ciencias de la Cultura) en general a fin de ir creando conciencia de la necesariedad de la introducción del género Chamame como un contenido digno de ser desarrollado en su dimensión teórica y entendiendo a que un bien declarado patrimonio de la humanidad como lo es el chamame, debería formar parte de las currículas de carreras humanísticas y de Ciencias de la Cultura como las citadas más arriba.

En medio de charlas, exposiciones y participación de la cátedra en distintos eventos culturales, los profesores continuarán con los trabajos de investigaciones iniciadas asumiendo que el conocimiento avanza únicamente a partir de indagaciones respetando un rigor metodológico.

Invitados especiales

En el último año participaron de la Cátedra Libre de Chamamé Belén Arriola, Agustín Monzón, Florencia De Pompert, Pedro Topo Zubieta, Osvaldo Burgos, Jorge Castro y Matías González. Además de las charlas la Cátedra realizó la tarea de difusión que se vio plasmada en entrevistas para diversas radios y en crónicas escritas referidas a las mencionadas charlas desarrolladas.

