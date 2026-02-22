Empresarios correntinos piden reglas modernas para impulsar el empleo formal

El presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Roberto Báez, expuso en la Comisión de Legislación del Trabajo del Congreso de la Nación para presentar la postura del empresariado correntino frente al proyecto de Reforma Laboral.

La Fecorr representa 15.000 puestos de trabajo directos en la provincia.

Señaló que muchas normas laborales tienen más de cuatro décadas y fueron pensadas para una realidad económica muy distinta.

Advirtió que la alta litigiosidad y la imprevisibilidad de los costos pueden poner en riesgo a las pymes: “Uno o dos fallos pueden significar la quiebra”.

Destacó la importancia de reducir la conflictividad judicial, modernizar convenios colectivos y actualizar el régimen laboral agroindustrial, clave para Corrientes.

Valoró la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como herramienta para dar mayor previsibilidad en las desvinculaciones.

Manifestó su rechazo a la obligatoriedad de aportes a cámaras empresarias, planteando que deben ser optativos.“Modernizar no es quitar derechos, es generar condiciones para que haya más inversión, más producción y más empleo registrado”, sostuvo