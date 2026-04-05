River recibe a Belgrano en busca de otra victoria consecutiva

River recibirá este domingo desde las 18 a Belgrano en el Monumental, en el marco de la 13ª fecha del Torneo Apertura, tras el parate por la fecha Fifa.

El Millonario buscará su cuarto triunfo consecutivo desde la llegada de Eduardo Coudet como DT, mientras que el Pirata intentará dar el golpe en Núñez y superarlo en la Zona B. El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

River suma puntos, cambia piezas y busca consolidarse en el Monumental

El Millonario aún está lejos de su mejor versión futbolística, pero logró cortar la racha negativa que arrastraba en el tramo final del ciclo de Marcelo Gallardo.

Desde el último partido del Muñeco, pasando por el interinato de Marcelo Escudero y hasta estos primeros encuentros del Chacho, el equipo sumó 13 de los últimos 15 puntos en juego, lo que le permitió acomodarse tanto en la tabla de su grupo como en la anual.

Para este partido, el DT tendrá que meter mano en los laterales. Fabricio Bustos volverá a sumar minutos tras su lesión e ingresará por Gonzalo Montiel, mientras que Matías Viña reemplazará al suspendido Marcos Acuña, quien llegó al límite de amarillas.

En el arco se mantendría Santiago Beltrán, y la zaga central volvería a estar compuesta por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Como alternativas, podrían aparecer en el banco Germán Pezzella y Tobías Ramírez.

En el mediocampo, la dupla conformada por Aníbal Moreno y Fausto Vera es una fija. Por delante, Tomás Galván se perfila para continuar como nexo entre líneas, mientras que Sebastián Driussi sería la referencia de ataque. Los otros dos lugares del frente se definirán entre Kendry Páez, Ian Subiabre, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas.

Así llega Belgrano para jugar ante River en el Monumental

Por el lado del Pirata, la victoria ante Atlético de Rafaela por Copa Argentina le permitió recuperar la cofianza despues de la derrota que había sufrido frente a Racing y el empate en el clásico ante Talleres.

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski había tenido un arranque arrollador, con 15 puntos sobre 21 posibles, pero su rendimiento cayó desde que perdió el invicto ante Huracán en Parque Patricios.

Con la base titular a disposición y la intención de dar el golpe en el Monumental, el “Ruso” apostará por un once conocido.

Se destaca el posible regreso de Lucas Passerini en la delantera, acompañado por el talento creativo de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez, claves para que el equipo cordobés sueñe con un nuevo batacazo en Núñez.

La probable formación de River vs. Belgrano, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi.

La probable formación de Belgrano vs. River, por el Torneo Apertura

Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini.

TN