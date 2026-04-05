Corrientes: múltiples operativos con demorados y motos secuestradas

La Policía de Corrientes informó que durante el sábado realizó varios procedimientos en la ciudad capital, loscuales resultaron en detenciones y secuestro de motovehículos.

Los operativos, realizados entre la jornada del sábado y las últimas horas del viernes para ser más precisos en diferentes puntos de la capital correntina.

Persecución y secuestro de una moto

El primer procedimiento tuvo lugar en horas de la tarde, cuando los policías detectaron a dos hombres a bordo de una motocicleta Honda CG Titan.

Al advertir la presencia policial, intentaron huir, pero fueron alcanzados en la intersección de avenida Garay y calle Hernandarias.

Ambos, de 28 años, no pudieron justificar la propiedad del rodado, que fue secuestrado de manera preventiva.

Menores con un elemento sospechoso

Luego, en inmediaciones de la plaza Hipódromo, entre avenida Pomar y calle Don Justino, demoraron a dos menores de edad.

Los jóvenes transportaban una pala de aproximadamente 1,30 metros, cuya procedencia no pudieron acreditar.

Intentaba desarmar una motocicleta

Ya en la madrugada, cerca de la 1, sobre calle Luis Braile, los efectivos demoraron a un hombre mayor de edad que aparentemente desarmaba una motocicleta en la vía pública.

El rodado no contaba con tambor de encendido y el sujeto no pudo justificar su procedencia, por lo que también fue secuestrado.

Intento de robo y detención

Finalmente, alrededor de las 5:30, tras un alerta del Sistema Integral de Seguridad 911, los policías acudieron a un domicilio en inmediaciones de calles Malavia y Descartes.

En el lugar, un hombre había sido retenido por los propietarios tras intentar cometer un ilícito. El sospechoso fue demorado y, según las averiguaciones, registraría antecedentes policiales.

En todos los casos, los demorados y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia. Las actuaciones continúan en las dependencias correspondientes.