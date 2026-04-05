¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Loan lluvias en Corrientes lluvias en Corrientes
Loan lluvias en Corrientes lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
General Paz

Corrientes: operativo en balneario con tres demorados

Por El Litoral

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 07:15

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvieron a tres personas en la localidad de General Paz, quien fueron atrapados con un frasco de drogas.

Efectivos de la Comisaría de Distrito General Paz demoraron a tres jóvenes en el marco de tareas de prevención.

El procedimiento se llevó a cabo en el predio del balneario municipal, donde los agentes realizaban recorridas de control.

Hallazgo de la sustancia

Durante la identificación de los tres hombres —todos mayores de edad—, los uniformados detectaron una mochila que contenía un frasco de vidrio.

En su interior se halló una sustancia vegetal, junto con elementos vinculados a su consumo.

Confirmación y secuestro

Ante esta situación, se dio intervención a la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que realizó los test correspondientes.

Las pruebas confirmaron que se trataba de cogollos de marihuana, por lo que se procedió al secuestro de la sustancia.

Los demorados fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía en turno.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD