Corrientes: operativo en balneario con tres demorados

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvieron a tres personas en la localidad de General Paz, quien fueron atrapados con un frasco de drogas.

Efectivos de la Comisaría de Distrito General Paz demoraron a tres jóvenes en el marco de tareas de prevención.

El procedimiento se llevó a cabo en el predio del balneario municipal, donde los agentes realizaban recorridas de control.

Hallazgo de la sustancia

Durante la identificación de los tres hombres —todos mayores de edad—, los uniformados detectaron una mochila que contenía un frasco de vidrio.

En su interior se halló una sustancia vegetal, junto con elementos vinculados a su consumo.

Confirmación y secuestro

Ante esta situación, se dio intervención a la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que realizó los test correspondientes.

Las pruebas confirmaron que se trataba de cogollos de marihuana, por lo que se procedió al secuestro de la sustancia.

Los demorados fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía en turno.