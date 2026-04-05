Tucumán: un niño murió electrocutado en la vía pública tras una tormenta

Un profundo dolor e impacto sacude la provincia de Tucumán. Durante la noche de este sábado, en medio del fuerte temporal de lluvia y viento que azotó a gran parte de la provincia, un niño de unos 12 años de edad murió electrocutado tras recibir una descarga eléctrica en la vía pública.

El trágico hecho tuvo lugar en la zona de avenida Jujuy al 2800, justo frente a la sucursal del supermercado Chango Más, según los primeros reportes brindados por la periodista Marisa Suárez desde el lugar.

Las circunstancias de la tragedia

De acuerdo con las informaciones preliminares y los testimonios de los vecinos, el menor —identificado extraoficialmente como Lisandro— se encontraba jugando en el agua que se había acumulado en las calles a raíz de los severos anegamientos provocados por las precipitaciones. En ese contexto, y por motivos que aún son materia de investigación, el niño recibió una descarga eléctrica que le costó la vida de forma inmediata.

La tragedia generó una fuerte y dolorosa conmoción en el barrio. Durante los minutos posteriores al accidente, circularon imágenes que muestran la desgarradora reacción del padre de la víctima al llegar a la escena y toparse con el fatídico desenlace.

Según trascendió en la zona, el menor era el único hijo varón de su familia y se encontraba cursando el último año de la escuela primaria.

Investigación en curso

Al tratarse de una noticia en desarrollo, personal policial, operarios de emergencias y peritos trabajan contrarreloj en el lugar del hecho para asegurar el perímetro y determinar con exactitud el origen de la fuga eléctrica que causó la tragedia.

Se espera que en las próximas horas se emita un parte oficial de las autoridades intervinientes para esclarecer los detalles técnicos del siniestro y delimitar las responsabilidades correspondientes por el peligro latente en la vía pública durante la tormenta.

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