Raid Náutico en Goya: espectáculo y competencia en la costanera

La ciudad de Goya vivió este sábado la primera jornada del Raid Náutico de las Américas, con una importante convocatoria de público en la Costanera Norte.

El evento, con entrada libre y gratuita, generó gran expectativa y reunió a espectadores a lo largo de la costa.

“Un espectáculo novedoso para la ciudad”

El secretario de Turismo, Sebastián Candia, destacó el impacto de la propuesta: “Creemos que es un evento sumamente atractivo. Estamos seguros que es un espectáculo novedoso para la ciudad”.

Además, remarcó que la competencia cuenta con pilotos de todo el país y la participación de representantes locales.

Competencia de estrategia y resistencia

Desde la organización explicaron que la primera jornada estuvo centrada en una prueba de larga duración, donde la técnica y la estrategia son clave.

En este tipo de competencia, el rol del navegante resulta fundamental para el desempeño de cada embarcación.

Participaron 10 equipos en distintas categorías: libre, intermedia, 1600 y 2100.

Seguridad y organización

El evento contó con un importante operativo de seguridad a cargo de la Prefectura Naval Argentina, con el objetivo de garantizar la protección de pilotos y embarcaciones.

La competencia tiene el acompañamiento de la Municipalidad de Goya, el Gobierno de Corrientes y la Comisión Municipal de Pesca.

La definición continúa este domingo

La segunda jornada se llevará a cabo este domingo desde las 14, con circuito boyado y tres mangas por categoría.

El escenario principal será la Playa El Ingá, en la Costanera Norte, donde también se realizará la entrega de premios.

Pilotos locales y puntos para el público

Entre los participantes se destacan los pilotos locales Santiago Zolezzi y los hermanos Marcos y Bernardo Descalzo.

Para los espectadores, se recomendaron distintos puntos de observación: