Pampita reveló si Martín Pepa y Moritán ya se cruzaron

Pampita habló con Socios del Espectáculo sobre su romance con Martín Pepa y reveló si ya hubo encuentro del polista con su ex, el papá de su hija Ana, Roberto García Moritán.



“¿En algún momento se cruzaron Roberto y Martín en estas semanas?”, le preguntó la cronista del programa de eltrece a la modelo, quien contestó: “No, no todavía. Pero sí, obvio, puede pasar”.

Sobre cómo hará con el deportista para encontrarse en las vacaciones, Carolina contó: “Ya que él no puede venir hasta abril tendré que ir yo, tengo trabajo también en Uruguay”.

QUÉ DIJO PAMPITA CUANDO LE PREGUNTARON SI TRABAJARÍA CON NATALIA OREIRO

En un ida y vuelta con Socios del Espectáculo, Pampita respondió si trabajaría con Natalia Oreiro, a quién se la señaló como una tercera en discordia en su relación con Benjamín Vicuña.

“¿Laborarías con ella en algún momento?”, le preguntó la movilera a la conductora, que contestó sincera: “Y la vida a tantas vueltas, no sé, no te sabría decir. Yo si es trabajo, soy muy profesional”.