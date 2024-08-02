La respuesta de Martin Ku luego de que pusieran en duda la paternidad del bebé de Marisol

El jueves en LAM confirmaron la noticia de que el ex GH Martin Ku estaba esperando un hijo con su novia Marisol. La noticia en realidad llegó antes de lo previsto para la pareja, que prefería esperar un poco más para hacerlo público.

En sus redes, el Chino habló al respecto y dejó en claro que no estaba muy contento con el blanqueo. "Lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberles contado a nuestras familias, pero lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital les dio toda la información a varios canales”, dijo en un comunicado.

Pero más allá del anuncio, lo que más enojó a Martin Ku fue que se empezara a especular sobre la paternidad del pequeño. Algunos usuarios de X dieron a entender que su Marisol estaba de 3 meses, la fecha de concepción coincidía con el tiempo en que su pareja estaba en la casa, algo que al ex GH lo enfureció.

Desde su propia cuenta, aprovechó para encarar a uno de los que se sumó a esa movida: "Está de casi 6 semanas. Qué tipo mala leche que sos. Todo vuelve".

Pero sus palabras no alcanzaron para frenar a quienes, aprovechando la impunidad que les ofrece esa red social, continuaron celebrando el 'chiste'.

Fuente: M1