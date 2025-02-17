¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nueva oportunidad

Ángela Torres y Rusherking se reconciliaron y celebraron San Valentín

La pareja le había puesto fin a su relación semanas atrás, pero decidieron darse una nueva oportunidad.

Por El Litoral

Lunes, 17 de febrero de 2025 a las 12:13

Ángela Torres y Rusherking habían puesto fin a su relación hace aproximadamente dos meses, sin embargo, la pareja decidió darse una nueva oportunidad y volvieron a apostar al amor.

En las últimas horas, los cantantes fueron vistos teniendo una cita romántica para celebrar San Valentín y le comunicaron a sus seguidores que volvieron a ponerse de novios.

La primera en dar a conocer la noticia fue Pochi de Gossipeame, quien compartió desde sus redes sociales la foto que muestra a Ángela y Rusherking cenando.

La pareja pasó la noche del Día de los Enamorados en un restaurante de un reconocido hotel. “¿¡Reconciliados!? Ángela y Rusher cenando ayer a la noche por San Valentín", escribió la panelista.

Minutos después, Rusherking fue el que confirmó la noticia, al usar sus redes sociales y publicar una postal del momento especial que pasó con la artista, acompañando la imagen con emojis de corazón.

FUENTE: minutouno.com

