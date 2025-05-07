Daniela Celis habló por primera vez tras su separación de Thiago Medina

Daniela Celis decidió hablar públicamente sobre su separación de Thiago Medina, luego de que fuera él quien diera a conocer la noticia a través de sus redes sociales. La ex particpante de Gran Hermano usó su cuenta de Instagram para aclarar la situación y responder a las críticas que recibió tras la confirmación del fin de la relación.

“Sí, con Thiago estamos separados”, comenzó escribiendo en una historia de Instagram que compartió con sus más de dos millones de fanáticos que la apoyan a diario. Y remarcó: “Como contó él, fue de común acuerdo por el bien de los cuatro”.

Luego, se refirió a todos los que la tildan de mirar para el costado: "Para los que están con dudas e inquietudes diciéndome que no le suelte la mano, les comento que yo lo ayudé mucho, lo sigo ayudando y lo voy a ayudar siempre, porque es el papá de mis hijas".



Pestañela ante las fuertes acusaciones, tuvo que exponer que ambos están alquilando y el padre de sus gemelas viviendo en una quinta hermosísima. “Por más que no estemos juntos como pareja, entendemos que somos compañeros para siempre y vamos a intentar poner lo mejor, para ser el equipo que nuestras hijas necesitan", aseguró. Y remarcó: “Elegimos una crianza respetuosa y con amor”.

A corazón abierto, admitió: “Por supuesto no es fácil y esto es nuevo para ambos, por eso en lo que no coincidamos o nos veamos afectados sabemos pedir ayuda y buscar soluciones en profesionales como lo estamos haciendo”.

“Muchas gracias por todo su cariño y amor. Les dejo mi contacto de laburo, porque acá las mujeres no lloran, facturan", concluyó haciendo guiño a la canción de Shakira.

FUENTE: minutouno.com