Bomba total: Mauro Icardi y China Suárez, comprometidos

El futbolista Mauro Icardi y la popular actriz Eugenia "la China" Suárez sorprendieron a sus seguidores con una foto en la que parece anunciar su compromiso matrimonial.

La noticia, que circulaba como un fuerte rumor en los últimos días y que sin dudas generará muchísimas repercusiones, finalmente se concretó con una fotografía en blanco y negro donde se puede apreciar a la pareja luciendo, cada uno, un brillante anillo que da a entender que pronto pasarán por el altar.

La imagen rápidamente se viralizó, generando miles de comentarios y felicitaciones por parte de fanáticos, amigos y colegas del mundo del deporte y el entretenimiento.

Los detalles sobre la supuesta propuesta y la posible fecha de la boda aún no han sido revelados, pero la aparente confirmación a través de sus redes sociales ha generado una gran expectativa entre sus seguidores.

Este compromiso sin duda se convierte en uno de los eventos más comentados del momento, uniendo a dos figuras destacadas del ámbito deportivo y artístico argentino.

Los rumores de un posible compromiso rondaban desde hace algunos días por un video que publicó el delantero del Galatasaray. Se podía ver una mega sorpresa romántica.

Con la música de "Melodía desencadenada" (conocida por ser el tema que identificó a la película "Ghost", con Demi Moore y Patrick Swayze), la sorpresa incluyó pétalos, globos de todo tipo -con forma de corazón y de osito-, velas y mucho más.

Hubo un detalle que los internautas no dejaron pasar: sobre la cama, había una pequeña bolsa, rodeada de un círculo de pétalos de rosa y velas. Muchos especularon con que se trataba de una propuesta de matrimonio, dado que el color de la bolsa es muy similar al del celeste de la reconocida marca de joyería Tiffany & Co, conocido por sus anillos de compromiso.

