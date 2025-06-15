Ángela Torres adelantó una desgarradora canción tras la separación de Rusherking

Mientras el lanzamiento del primer álbum de Ángela Torres se hace esperar, la cantante compartió un adelanto de Luz Roja, desgarradora canción que formará parte de su disco.
La cantante publicó un breve anticipo del tema, casualmente, al mismo tiempo que LAM anunciaba su separación de Rusherking, cantante con quien vivió dos años y medio de amor.
“La separación es muy reciente. Hace una semana se rompió todo. No hay terceros”, reveló Ángel de Brito en LAM.
“Fue decisión de los dos separarse. El motivo: reiteradas peleas. No se ponían de acuerdo en varias cosas”, agregó el conductor.
QUÉ DICE PARTE DE LA LETRA DE “LUZ ROJA”, DE ÁNGELA TORRES
Si me desperté triste, no me queres ver.
Siempre tengo miedo de contarte mis problemas y que te alejes.
Siento que no soy un trofeo para vos,
diferente a las chicas con la que yo sé que te gustaba estar.
Viajando con vos me sentí una acompañante y no tu amor.
Creo que no te gusta quien realmente soy.
Voy a cruzar la calle aunque esté la luz en rojo
Si me das la mano, voy a nadar hasta el fondo, no me importa ahogarme
Voy en contramano cuando estás….
Rusher y Ángela terminaron el noviazgo en buenos términos y, hasta el día de la fecha, ambos se siguen en Instagram. A principio de año habían transitado una crisis y se reconciliaron.
El tiempo dirá si esta separación es definitiva.
