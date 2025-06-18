La reacción viral de Chiara Mancuso al ver desnudo a Juan Pablo: "Está re bueno"

Durante la jornada de este martes, salió a la luz una foto de Juan Pablo de Vigili, justo después de que el correntino abandonara la casa de Gran Hermano por decisión del público. La responsable de difundir una foto del ahora exparticipante fue Furia Scaglione, quien recibió severas críticas por violar la privacidad e intimidad del arquitecto.

Aparentemente, los exjugadores del reality show de Telefe comparten un grupo donde estarían los competidores de todas las ediciones. Allí fue donde se habría enviado la foto, según dijo Juliana. Por esa razón, Chiara Mancuso tuvo acceso a la imagen mientras realizaba una transmisión en vivo en su Instagram.

Lo cierto es que la imagen de "Devi" completamente al desnudo la dejó sorprendida y su reacción se volvió viral.

Repudiaron a Furia por difundir la foto de Juan Pablo desnudo

Tras conocerse su eliminación de Gran Hermano, Furia Scaglione publicó una foto personal de "Devi" con un comentario ofensivo, lo que provocó una fuerte reacción negativa entre sus seguidores: "Lo único bueno que tenía para dar y ni lo mostró", señaló, en la imagen donde se veía el miembro masculino del ahora exparticipante.

Si bien luego la exjugadora volvió a publicar la imagen tapando el pene de Juan Pablo, lo cierto es que muchos internautas llegaron a verlo y la polémica exconcursante del certamen de convivencia quedó en el ojo de la tormenta, aunque parece no haberle afectado.

"No es gracioso esto eh. Es intimidad del participante. Él NO publicó esto", "¡Borrá el post, Fu! Hay que pensar en su intimidad", fueron los primeros comentarios.

Otros escribieron: "2025 y todavía hay que explicar porque está mal difundir imágenes privadas de otra persona? La diferencia de Furia y Devi, fue que ella decidió salir desnuda en tv. Por dios, pueden aceptar que la mina se equivocó. No todo lo que hace está bien y hay que defenderla", "Lo de furia subiendo una nude de devi va a pasar de largo pero LO IRRESPONSABLE siendo una persona pública, insólito", entre otros.

