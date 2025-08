El Gobierno vetó la ley de Emergencia en Discapacidad: "Hay una deuda histórica"

El presidente Javier Milei vetó de forma total tres leyes (27.791, 27.792 y 27.793) , sancionadas por el Congreso el 10 de julio, que establecían aumentos en las jubilaciones y una suba en los bonos otorgados, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad. "La situación es angustiante porque es crítica", señaló en Hoja de Ruta, Gilda Marcela Kriskovich, presidena de la asociación civil Prestadores de Discapacidad Unidos.

Kriskovich aseguró que "todos los gobiernos nos han dejado invisibles, es una deuda histórica, pero con este Gobierno ni se puede hablar". "La situación es muy angustiante porque no podemos sostenerlo más", aseguró.

El proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. El Ejecutivo estimó que esto implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contemplar el impacto en el programa de atención médica “Incluir Salud”.

La referente, destacó que los comentarios del Gobierno en realidad no son acordes "porque nuestra lucha viene de hace años". "Esto no es algo que hizo la oposición, acá hay un grave problema y el Gobierno no está gestionando", destacó.

Mirá la nota completa