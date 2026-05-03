†

CARLOS HECTOR ANTONIO FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 01/05/2026. Belén Jantus y sus hijos Carlitos y María del Pilar Alba Posse, Ignacio y Lucia Castillo Ferrero y Máximo y María Florencia Sánchez Zuzaniuk; sus nietos, Carlos Bautista, Constantino, Benicio y Vicente, Morena y Juana, Isabella y Belisario participan con profundo dolor su partida, confiados en que Dios lo reciba con los brazos abiertos. c/127

†

CARLOS HECTOR ANTONIO FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 01/05/2026. Sus restos fueron velados ayer sábado de 09hs a 12,30hs en la empresa Salom y luego inhumados en el Parque Jardín Natural. c/127

†

CARLOS HECTOR ANTONIO FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. Sus amigos de la mesa de café OGA, acompañan a su esposa, hijos y nietos. Carlos Soto Dávila, José Luis Amadey, Daniel Insaurralde, José Andérica, Alejandro Abraham, Pedro Rojas, Antonio Esquivel, César Garay, Carlos Semhan, Raúl Gónzalez, Raúl Franco, Horacio Vallejos, Ramón Ayala, Ricardo Carbajal y Raúl Florentin. C/380

†

CARLOS FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. Fernando Méndez y Lilian Frattini participan de su fallecimiento, acompañan a toda su familia en estos momentos.

Elevando una plegaria al cielo en su memoria, que Dios lo reciba en su santa gloria. C/C

†

CARLOS FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. Participan tus amigos del grupo Guaraní; German Wiens, Ricardo Burella Ruben Civeta, Mario Ramires, Noel Breart, Oscar Peroni, Beto Gómez, Coqui Barberan, Jorge Braun, Golo González Cabañas, Joselli Dansker, Alejandro Karlen, Georgy Pérez Rueda, Rafael Vallejos, Yamil Machado, Jorge Zimmerman, Enrique Garro, Armando Zarate, Negro González Cabañas, Humberto Romero, Carlos Luque. Elevan una oración en su memoria. C/381

†

CARLOS HECTOR ANTONIO FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 1 de mayo de 2026. Ricardo y Patricia Alba Posse, y sus hijos Sebastián y María Carolina La Mura, Agustín y Georgina Vaccaro, María del Pilar y Carlitos Fagetti, María Ángeles y Ramón Rojas, Patricia María y Javier La Mura, Ignacio y Ana Paula Munaretto y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento, y ruegan una oración por su alma. C/782

†

CARLOS HECTOR ANTONIO FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. Rafael Alberto Rossetti, Juana Inés Jantus y sus hijos; Inés María, Ma Julia y Ángel Zalazar, Rafael y Cinthia Nahirñak, Horacio y Ailin Romero Stach y Ma Clara lo despiden con mucho cariño. c/383

Senador (MC) CARLOS FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. El Vicegobernador de la Provincia Dr. Pedro Braillard Poccard y familia participan con profundo pesar su fallecimiento Eleva una oración por el descanso de su alma. C/377

Senador (MC) CARLOS FAGETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. El Presidente de la Honorable Cámara de Senadores Dr. Pedro Braillard Poccard, los senadores Provinciales y autoridades superiores participan con profundo pesar su fallecimiento Eleva una oración por el descanso de su alma. C/376