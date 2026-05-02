Corrientes: denuncian a un hombre por abuso sexual contra una perra

Un grave caso de maltrato animal fue denunciado en la capital de Corrientes, donde un hombre fue acusado de abuso sexual contra una perra, en el barrio Santa Teresita.

La denuncia fue radicada el jueves por la abogada Liliana Gómez, quien intervino como representante legal del animal y en su rol de defensora animalista en la provincia.

El acusado y la intervención judicial

El hombre denunciado, identificado con las iniciales F. S. R., reside en el barrio Santa Teresita y está sospechado por el delito de crueldad animal bajo la modalidad de abuso sexual.

Tras la presentación, se destacó el rápido accionar judicial, ya que durante el feriado nacional del viernes se activó el protocolo de protección correspondiente.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 19°, junto a la fiscal Andrea González, de la UFIC 3.

La denuncia contó con el acompañamiento de la Fundación “Mis Huellas a Casa”, el rescatista Ari Acuña y la Dirección de Bienestar Animal de la Municipalidad de Corrientes.

Según informó la abogada, la perra, conocida como “Negrita”, ya se encuentra a resguardo y será sometida a controles veterinarios para evaluar su estado de salud.