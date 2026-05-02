Corrientes cierra su mes aniversario con un gran festival en plaza La Cruz

La Municipalidad de Corrientes anunció que este domingo 3 de mayo se realizará el cierre del Mes de Corrientes con un gran festival en la plaza La Cruz, en el marco de la celebración de la Cruz de los Milagros.

La propuesta será abierta a todo público y combinará actividades culturales, musicales y religiosas.

El evento pondrá fin a los festejos por los 438 años de la ciudad, que durante todo abril ofrecieron una amplia agenda de actividades deportivas, culturales y recreativas para vecinos y turistas.

Procesión, misa y shows en vivo

La jornada comenzará a las 15 con la tradicional procesión, mientras que a las 17.30 se presentará la Banda de la Policía. Luego se celebrará la misa en el escenario central, en el marco de una de las manifestaciones religiosas más importantes de la ciudad.

A partir de las 19, iniciará el festival musical con la participación de artistas y elencos locales. Entre ellos, se destacan el Ballet de Cámara municipal, Selva Guaraní, Los del Paraná, Raíz Chamamecera, Itaguá Rock, Leo Acuña, Angirú y el Ballet municipal Las 7 Corrientes.

También formarán parte de la grilla la Orquesta Folklórica Herminio Giménez, Corrientes Norte, Ana Paula Romero y Taragü Coé, Pedro Villalba y su grupo, y Cuerdas del Litoral. El cierre estará a cargo del reconocido grupo Los Bofill.

Una ciudad que apuesta a los eventos

La secretaria de Turismo y Deportes, Keren Anderson, destacó que la programación busca poner en valor la identidad cultural correntina, integrando a artistas locales y elencos municipales.

Además, subrayó que el Mes de Corrientes apunta a posicionar a la ciudad como un destino de eventos a nivel nacional, con una fuerte impronta cultural y turística.

Durante el evento también habrá stands de emprendedores y propuestas gastronómicas, con el objetivo de impulsar la economía local y generar oportunidades para los vecinos.