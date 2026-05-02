Impactante choque en Corrientes: un auto se incrustó contra un árbol y hay cinco heridos

Un impactante siniestro vial se registró este sábado por la mañana, donde un automóvil se incrustó contra un árbol y dejó cinco heridos en la localidad correntina de Monte Caseros.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Perelló y Colón, cuando el conductor perdió el control del rodado, que terminó impactando contra un árbol ubicado a un costado de la calzada.

Según la información inicial, en el vehículo se trasladaban cinco jóvenes.

A raíz del fuerte impacto, dos de ellos fueron derivados al Hospital Ángela I. de Llano (Robinson) para recibir atención médica, mientras que los otros tres permanecían en el lugar aguardando el regreso de la ambulancia para su traslado.

En el lugar trabajan personal de Tránsito municipal, efectivos de la Policía de Corrientes y peritos, quienes realizan las tareas correspondientes para asistir a los heridos y establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Las autoridades iniciaron las actuaciones para esclarecer lo sucedido, mientras se aguarda un parte médico oficial sobre el estado de salud de los jóvenes involucrados.