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SUSANA GONZALEZ

Por El Litoral

Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 00:00

SUSANA GONZALEZ “SUSY”

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. Despido a una amiga y adversaria política. Sabia y practicaba que es deber de los partidos políticos enriquecer con su acción al régimen representativo y fortalecer en el elector la mentalidad democrática, sus metas, las virtudes morales expresadas en la tolerancia, la lealtad y la sinceridad. Paz en tu tumba. José Miguel Bonet, afiliado de la Unión Cívica Radical. c/373

SUSANA GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. Lucía Portela, participa el fallecimiento de la ex Senadora Provincial Susana “Susi” González, la recuerda con afecto y cariño. Acompaña a su familia y amigos en este difícil momento. Eleva una oración en su memoria. c/375

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