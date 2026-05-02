El legado de Alberdi y el contraste con las liturgias del presente

Algunas celebraciones obedecen a inercias que no se racionalizan. Se conmemoran, se comparten y se replican casi por costumbre. El 1 de mayo se recuerda el día del trabajador que a estas alturas no es una jornada inocente. Tiene un origen definido, una carga conceptual precisa y una deliberada meta que rara vez se revisa. Nació bajo un paradigma de confrontación, impulsado desde el socialismo internacional que asignaba al capital un lugar de sospecha permanente.

Más de un siglo después, esa narrativa sigue vigente en buena parte del discurso público. Se reiteran retóricas anticuadas para intentar interpretar algo que ya no responde a esos parámetros. Mientras tanto, el mundo productivo avanza en otra dirección. La generación de valor hoy se explica por inversión, innovación, talento y capacidad de asumir riesgos. No encaja en ese modelo binario de bandos enfrentados, tan simplista como funcional para quienes prefieren la disputa antes que la construcción.

"El 1 de mayo puede seguir siendo una liturgia más o puede convertirse en una oportunidad para revisar ideas. Alberdi no es una figura para homenajes formales. Es una invitación a recuperar sensatez, evitando detenerse en la queja que se edifica en el enfrentamiento, en vez de buscar reglas claras, incentivos correctos y una visión de largo plazo."

Sin capital no hay empresa y sin ella no hay empleo sostenible. Esa relación básica, evidente en cualquier economía próspera, sigue siendo resistida por entornos que insisten en los careos. El resultado es elocuente, al final del día se discute mucho, se entiende poco y se produce menos de lo necesario.

Tal vez por eso conviene escaparse de ciertos rituales insensatos y recuperar otras referencias más serias. En la historia argentina el primer día de mayo expresa algo completamente distinto. El aniversario de la Constitución Nacional no remite a la disputa como identidad, sino a la organización de un sistema basado en libertades, normativas claras y límites al poder. En ese punto aparece la enorme figura de Juan Bautista Alberdi.

Hay algo profundamente admirable en su trayectoria. Pensó en un país cuando no había condiciones para que existiera. No operó desde el confort de la coyuntura. Escribió desde el exilio, sin respaldo político, sin estructura y sin garantías de ser escuchado. La Argentina de entonces no pedía instituciones modernas. Estaba atravesada por tensiones internas, fragmentación y una dinámica que parecía incompatible con cualquier intento de orden. Sin embargo, avanzó.

"En un contexto donde sobran emociones y faltan criterios, volver a Alberdi no es nostalgia sino una apelación al método. Es comprender que las transformaciones profundas no nacen de la consigna sino de las ideas grandiosas y que las sociedades que progresan no son las que aplauden la cultura del choque infinito, sino las que construyen condiciones para superarlo."

La Constitución de 1853 no surgió de un clima favorable. Fue el resultado de una convicción que se adelantó a lo que vendría. Alberdi no trabajó sobre lo posible, sino sobre lo necesario. No describió su tiempo, sino que lo desafió. Entendió que alguien debía establecer un rumbo aun cuando las condiciones no acompañaran.

Ese contraste resulta muy visible. Mientras algunas tradiciones celebran el enfrentamiento como marca registrada, otras construyen marcos que permiten generar oportunidades. Una propone dividir y la otra, organizar. Una se sostiene en la tensión permanente. La otra, en la creación de condiciones para el desarrollo.

Traer esa discusión al presente no es un ejercicio histórico. Es una necesidad práctica. Hoy también abundan diagnósticos resignados que colocan afuera la explicación de todo. Se insiste en que no hay margen, que el sistema no permite avanzar, que el contexto determina cada resultado. Son versiones contemporáneas de aquel escenario adverso. La diferencia es que Alberdi no convirtió ese punto de partida en una excusa. Lo transformó en una oportunidad para pensar en grande.

Ese es, probablemente, el dilema central de esta era. Seguir repitiendo relatos que explican el pasado o empezar a construir aquello que habilite el futuro. Elegir entre la comodidad de la consigna o la exigencia de crear valor. Permanecer bajo el paraguas de la lucha o apostar por un esquema basado en libertad, producción y responsabilidad.

Hoy la Argentina tiene por delante una oportunidad que, paradójicamente, muchos observan con más claridad desde afuera que desde adentro. No se trata de dejar de recordar, sino de entender qué se está recordando y decidir si conmemorar conflictos o buscar los fundamentos que habilitan mejores posibilidades.

"Quizás ahí radique la verdadera discusión. No en las fechas, sino en el sentido que se les asigna. No en los rituales, sino en las ideas que los sostienen. Porque al final, la diferencia entre repetir y construir no está en el calendario. Está en la decisión de pensar distinto. Alberdi dejó un legado positivo, el resto sigue mirando todo con un prisma tan bélico como destructivo."

El 1 de mayo puede seguir siendo una liturgia más o puede convertirse en una oportunidad para revisar ideas. Alberdi no es una figura para homenajes formales. Es una invitación a recuperar sensatez, evitando detenerse en la queja que se edifica en el enfrentamiento, en vez de buscar reglas claras, incentivos correctos y una visión de largo plazo.

En un contexto donde sobran emociones y faltan criterios, volver a Alberdi no es nostalgia sino una apelación al método. Es comprender que las transformaciones profundas no nacen de la consigna sino de las ideas grandiosas y que las sociedades que progresan no son las que aplauden la cultura del choque infinito, sino las que construyen condiciones para superarlo.

Quizás ahí radique la verdadera discusión. No en las fechas, sino en el sentido que se les asigna. No en los rituales, sino en las ideas que los sostienen. Porque al final, la diferencia entre repetir y construir no está en el calendario. Está en la decisión de pensar distinto. Alberdi dejó un legado positivo, el resto sigue mirando todo con un prisma tan bélico como destructivo.