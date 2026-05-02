Goya coronó a la nueva reina de la Fiesta Nacional del Surubí

La localidad correntina de Goya coronó en la noche del viernes a Constanza Belén Medina como la reina de la 49ª Fiesta Nacional del Surubí.
La joven, representante de la Barra Pesquera Banco Nación, recibió la corona en medio de una ovación y se convirtió en la nueva embajadora de una de las celebraciones más importantes del país.
Durante la ceremonia, la banda fue colocada por el intendente de Goya, Mariano Hormaechea; la corona fue entregada por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés; la capa estuvo a cargo del presidente de la CO.MU.PE., Raúl “Bucky” González Vilas; mientras que el cetro fue otorgado por la reina saliente, Juana Estefanía Aguirre.
La flamante soberana tendrá como principal función representar a Goya y a la Fiesta Nacional del Surubí en distintos eventos provinciales, nacionales e institucionales.
Princesas y cuadro de honor
El cuadro de honor de esta edición se completó con:
- Primera Princesa: Lucía Estefanía Gómez, representante de la Barra Pesquera Surubí Yapú.
- Segunda Princesa: Paulina Fischer, representante de la Barra Pesquera del Club Huracán.
Ambas acompañarán a la reina en las actividades protocolares y de promoción.
Una gala con fuerte participación
La elección contó con 12 postulantes, representantes de distintas barras pesqueras e instituciones. Las candidatas realizaron dos pasadas, una en vestimenta casual y otra en vestido de noche, ante el jurado y el público.
La noche también tuvo la presencia de reinas e invitadas de distintas fiestas nacionales, reforzando el carácter federal del evento.