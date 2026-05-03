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DANIELA PALMIERI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/05/2026. La Junta Arquidiocesana para la Educación Católica participa con profundo pesar de la pascua de Daniela Palmieri, personalidad destacada dentro de la educación católica de nuestra Arquidiócesis. Se desempeñó como Presidenta de la JAEC, ejerció también como rectora del Instituto Superior San José y culminó sus actividades laborales como asesora pedagógica del Instituto Roubineau. La recordamos con gratitud por su compromiso, su mirada lúcida, su profesionalismo y, especialmente, por su humanidad amorosa, siempre puesta al servicio de la educación y de la misión evangelizadora de la escuela católica.