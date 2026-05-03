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Senadora (MC) SUSANA E. GONZALEZ.

Por El Litoral

Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 00:00

Senadora (MC) SUSANA E. GONZALEZ.

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. Vicegobernador de la Provincia Dr. Pedro Braillard Poccard y familia participan con profundo pesar su fallecimiento Eleva una oración por el descanso de su alma. C/378

Senadora (MC) SUSANA E. GONZALEZ.

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. El Presidente de la Honorable Cámara de Senadores Dr. Pedro Braillard Poccard, los senadores Provinciales y autoridades superiores participan con profundo pesar su fallecimiento Eleva una oración por el descanso de su alma. C/379

SUSANA GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. Lucía Portela, participa el fallecimiento de la ex Senadora Provincial Susana “Susi” González, la recuerda con afecto y cariño. Acompaña a su familia y amigos en este difícil momento. Eleva una oración en su memoria. c/375

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