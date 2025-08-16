Comenzó la Fiesta Nacional del Dorado con la tradicional largada de lanchas

Paso de la Patria inauguró oficialmente este sábado la 60ª edición de la Fiesta Nacional del Dorado, uno de los eventos más representativos de la provincia de Corrientes.

Como cada año, la apertura estuvo marcada por la tradicional bendición de las aguas del río Paraná. Luego de la consagración, las embarcaciones partieron en busca del dorado.

El acto inaugural contó con la participación del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, acompañado por el candidato a gobernador, Juan Pablo Valdés. También estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales.

La Fiesta Nacional del Dorado combina actividades deportivas, propuestas culturales y espectáculos musicales, convocando a visitantes de toda la provincia y del país. Además de la competencia de pesca, el programa incluye shows en vivo y espacios recreativos para toda la familia.

