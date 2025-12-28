Curupay anunció la salida de su cuerpo técnico

Curupay, reciente campeón de la Copa de la Liga, anunció que el cuerpo técnico que lidera Walter Zacarías no seguirá en la institución. La salida del entrenador, sus colaboradores y algunos jugadores se da por el distanciamiento entre los directivos y la gerenciadora que manejaba el fútbol de primera en el Maderero.

“Hoy, mientras nos despedimos de un ciclo inolvidable, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al cuerpo técnico que, con su dedicación, esfuerzo y sabiduría, nos guió a través de una de las campañas más destacadas de la historia de nuestro club”, inicia el comunicado que dio a conocer Curupay para dar a conocer que Zacarías (DT), Nicolás Vallejos (Preparador Físico) y Gabriel Cardozo (Preparador de arqueros) no seguirán en la entidad.

El 2025 fue un año donde Curupay fue protagonista central en cada torneo que jugó y se llevó la Copa de la Liga.

“Gracias a su trabajo incansable y su compromiso, logramos alcanzar la semifinal del Torneo Provincial, la semifinal de la Liga Correntina de Fútbol (Torneo Oficial) y, sobre todo, conquistar la Copa de la Liga Correntina. Fueron estos hitos los que marcaron un antes y un después en nuestro crecimiento como equipo, y son logros que quedarán en la memoria de todos los que formamos parte de esta gran familia”.

Luego agrega: “Si bien la finalísima ante el actual campeón de la Liga Correntina y el campeón del Provincial no resultó como esperábamos, no podemos dejar que ese resultado empañe todo lo que conseguimos. Esa derrota no es más que un peldaño más en el camino hacia nuevas metas, pero los logros alcanzados hasta aquí no son para nada menores. Lo que conseguimos fue gracias a cada una de las decisiones, enseñanzas y estrategias que el cuerpo técnico nos brindó”.

Desde la dirigencia de Curupay resalta el proyecto integral que lideró Zacarías. “El trabajo en conjunto, la pasión por el fútbol y la constante búsqueda de superación que nos inculcaron, nos hicieron creer en nosotros mismos y nos permitieron llegar tan lejos. No solo nos entrenaron en lo técnico y táctico, sino que nos dejaron una valiosa enseñanza de trabajo en equipo, disciplina y lucha”.

Concluye el comunicado, anunciado que Zacarías y sus colaboradores no estarán en la entidad en el nuevo año que se avecina.

“Aunque su etapa con nosotros haya llegado a su fin, su legado permanecerá en cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que nos dieron, por su profesionalismo y, por sobre todo, por habernos hecho sentir que siempre hubo algo más por lograr. Estamos seguros de que el camino que nos ayudaron a trazar continuará siendo la base sobre la que seguiremos creciendo.

¡Gracias por todo y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos!”.