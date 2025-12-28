Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

La noticia sacudió a Francia y al mundo: Brigitte Bardot, la actriz y cantante que marcó a fuego la cultura del siglo XX, murió a los 91 años. Así lo confirmó este domingo la Fondation Brigitte Bardot, la organización que ella misma fundó y presidió durante décadas.

“Inmensa tristeza”, expresaron en el comunicado oficial, donde recordaron a Bardot como una figura “de renombre mundial” que eligió dejar el estrellato para dedicar su vida al bienestar animal.

El texto no detalló ni el momento ni el lugar exacto del fallecimiento, pero el impacto de la noticia fue inmediato: se fue una de las mujeres más influyentes y polémicas de la historia reciente.

ASÍ FUE LA VIDA DE BRIGITTE BARDOT, QUE FALLECIÓ ESTE DOMINGO A LOS 91 AÑOS

Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París y saltó a la fama internacional en 1956 con la película “Y Dios creó a la mujer”, dirigida por su entonces esposo Roger Vadim. Ese film no solo la catapultó al estrellato, sino que rompió todos los moldes: Bardot se transformó en un mito erótico y, casi sin proponérselo, en un símbolo feminista que desafió los códigos morales de la época.

La película fue un escándalo en su momento y marcó un antes y un después en la representación de la sexualidad y la autonomía femenina en el cine occidental.

Durante casi dos décadas, Bardot protagonizó más de 45 películas y grabó más de 70 canciones, trabajando con gigantes del cine francés como Jean-Luc Godard y Louis Malle. Entre sus títulos más recordados están “La verdad” (“La vérité”, 1960), que le valió el David di Donatello, y “El desprecio” (“Le Mépris”, 1963), donde su actuación bajo la dirección de Godard la consolidó como leyenda.

CÓMO BRIGITTE BARDOT PASÓ DE ILUMINAR EL MUNDO DEL CINE Y DE LA MODA AL ACTIVISMO POR LOS ANIMALES

Pero en 1973, cuando estaba en la cima de su popularidad y tenía solo 39 años, Bardot sorprendió al mundo: abandonó el cine. Definió la fama como una “prisión dorada” y decidió buscarle otro sentido a su vida.

Desde entonces, Bardot volcó toda su energía en la defensa de los animales. En 1986 fundó la Fondation Brigitte Bardot, que se convirtió en referencia mundial en la lucha contra el maltrato animal, la caza de focas, la experimentación científica y otras causas. Su activismo fue clave para impulsar reformas legales y campañas de concientización, tanto en Francia como en el resto del mundo.

Una imagen que recorrió el planeta fue la de Bardot, en 1977, abrazando una cría de foca en Terranova, Canadá. Esa foto ayudó a que varios países prohibieran la caza de estos animales.

