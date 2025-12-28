Gastón Ortega debutó en el profesionalismo con un KO

El estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) fue testigo de la última velada pugilística del año con presencia correntina en el cuadrilátero. Hicieron su presentación en el capo rentado el goyano Gastón Ortega y la montecasereña Macarena Castillo con resultado dispar.

Gastón Ortega y el salteño Sergio Garvizu abrieron la última transmisión del año de Boxeo De Primera por las pantallas de TyC Sports y TyC Sports Play, con triunfo para el primero por KO técnico en la segunda vuelta.

Ortega, campeón de los Juegos Evita en 2022, estrenó su licencia en el campo rentado de la mejor manera, con victoria y por la vía rápida.

De mayor altura y alcance que su rival, Ortega fue el que dominó la pelea de principio a fin, sin dejar hacer prácticamente nada en ofensiva a Garvizu.

El correntino pudo mostrar pinceladas de su boxeo, con cambios de guardia incluidos y seguridad a la hora de buscar los impactos.

Al final del primer capítulo tumbó a Garvizu con una derecha a fondo, al filo de la campana. Casi comenzada la segunda vuelta, nuevamente un derechazo derribó al salteño, quién sin embargo pudo pararse y seguir. De todas maneras ,la definición no tardó en llegar ya que Ortega lo fue a definir con una sumatoria de combinaciones sobre las cuerdas.

El oriundo de Goya comenzó con el pie derecho su campaña profesional, con su primera victoria y la primera por KO. Por su parte, el representante de Salta realizó el sábado su quinta pelea de la temporada, todas con derrotas. Su único triunfo en el campo rentado fue en mayo de 2021.

En el cuarto combate complementario de la noche, Milagros “La Maldita” Ramírez superó por KO técnico en la tercera vuelta a Macarena Castillo.

Castillo salió desde el primer campanazo a buscar de lleno a Ramírez, aunque la uruguaya con el transcurrir del primer capítulo se fue acomodando y desde un boxeo más pulido, fue acertando sus golpes con mejor factura técnica y potencia.

El segundo round ya fue todo de la pupila de Juan Martín Coggi, tornándose peligroso el castigo que estaba recibiendo Castillo. Justamente, en el descanso con vistas al tercer round, el rincón de la correntina encabezado por Daniel Chamorro decidió arrojar la toalla para proteger a su boxeadora.

Ambas realizaron su debut en el campo rentado, quedando el récord para la uruguaya radicada en Brandsen con un triunfo, y la correntina de Monte Caseros con una derrota.

Informe de Boxeo de Primera



