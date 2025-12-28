Se conocen más ternados para la Fiesta del Deporte

Las ternas de tres disciplinas para los Premios Curuzú, la Fiesta del Deporte de Corrientes, se conocieron este domingo. En esta oportunidad se conocieron los nominados en fútbol, fútbol profesional y futsal.

En la terna del fútbol profesional aparecen los jugadores de River Plate: Maximiliano Salas y Joaquín Gómez (Juvenil) y el delantero de Palmeiras y debutante en la Selección Argentina, José Manuel López.

En fútbol están Guillermo Barreto (Mandiyú), Federico Cóceres (Victoria de Curuzú Cuatiá) y Diana González (San Lorenzo de Monte Caseros).

El sábado 10 de enero de 2026, se realizará la 24° edición de los Premios Curuzú, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes, junto a la Fundación Metas y Logros. La misma se realizará en el Centro Cultural Tupasy, ubicado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y San Juan, desde las 21. Con entrada libre y gratuita.

Durante la ceremonia se entregará la tradicional estatuilla Curuzú de Plata a los mejores de cada disciplina, y el Premio Curuzú de Oro al deportista sobresaliente del año.

En esta edición, la Fundación Metas y Logros, institución referente en la organización de eventos deportivos inclusivos, realizará un reconocimiento a más de 40 atletas del deporte adaptado.

Mominados

Los ternados hasta el momento para la Fiesta del Deporte son:

Ajedrez: Genaro Gómez Gigliani, Tomás Pueyo y Pueyo y Juan Ignacio Sonaridio.

Atletismo: José Carlos Borget (foto), Brenda Insaurralde y María Paz Romero.

Automovilismo: Humberto Krujoski, Benjamín Traverso y César Quiroz.

Cestoball: Ricardo Marturet, Bruno Fernández y Juliana Miño.

Ciclismo: Lázaro Escalante, Paola Sosa y Ary Mizdraji.

Deportes Hípicos: Leonardo Godoy (equitación), Víctor Manuel Rico (equitación) y Walter Cardozo (Polo).

Fútbol: Diana González, Guillermo Barreto y Federico Cóceres.

Fútbol Profesional: Maximiliano Salas, Joaquín Gómez y José Manuel López.

Futsal: José María Carrizo, Carina "Becha" Nuñez y Fidel Cáceres.