¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Presupuesto 2026 San Luis del Palmar récord histórico
Presupuesto 2026 San Luis del Palmar récord histórico
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Hallaron sin vida a un hombre en un complejo de Corrientes

El cuerpo fue hallado en horas de la madrugada del domingo en la capital correntina. 

Por El Litoral

Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 20:29

La Policía de Corrientes informó este domingo que hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en inmediaciones de un complejo ubicado sobre avenida Raúl Alfonsín y calle Don Justino.

Efectivos policiales fueron alertados por un hombre que se desempeña como sereno del complejo, quien encontró el cuerpo en un charco de agua

En el lugar intervino personal de la Comisaría Quinta Urbana, con colaboración de la Unidad Fiscal de Investigación

Hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias del hecho, que continúan siendo materia de investigación.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente, mientras se continúan con las diligencias de rigor en la dependencia policial.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD