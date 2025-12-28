Hallaron sin vida a un hombre en un complejo de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en inmediaciones de un complejo ubicado sobre avenida Raúl Alfonsín y calle Don Justino.

Efectivos policiales fueron alertados por un hombre que se desempeña como sereno del complejo, quien encontró el cuerpo en un charco de agua.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Quinta Urbana, con colaboración de la Unidad Fiscal de Investigación.

Hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias del hecho, que continúan siendo materia de investigación.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente, mientras se continúan con las diligencias de rigor en la dependencia policial.