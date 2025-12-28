Alerta amarilla por fuertes tormentas: hasta cuándo seguirá la lluvia en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige un alerta amarilla por lluvias y fuertes tormentas para este lunes en toda la provincia de Corrientes.

Según el organismo, las precipitaciones comenzarán durante la noche del domingo y se extenderán a lo largo de toda la jornada del lunes, con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 29.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h", precisó el SMN.

En cuanto al pronóstico extendido, las malas condiciones climáticas continuarán durante el martes, jornada para la cual se prevé un 90% de probabilidad de lluvias durante la mañana.

Para el miércoles, en la previa de Año Nuevo, se esperan condiciones similares, aunque el porcentaje de precipitaciones descenderá al 70%, con una temperatura máxima estimada en 31 grados.

En tanto, para el jueves 1 de enero de 2026, se anticipan algunas precipitaciones durante la madrugada, pero mejorando las condiciones hacia la mañana. La temperatura máxima alcanzaría los 35 grados.