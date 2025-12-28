Regatas y San Martín juegan un clásico especial

La edición 49 del clásico correntino en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) será especial. Por primera vez en la historia, uno de los equipos cambiará su localía y la trasladará a la cancha del tradicional rival.

Regatas recibirá este lunes a San Martín, pero lo hará en el estadio Raúl Argentino Ortíz, más conocido como el Fortín Rojinegro, dado que el José Jorge Contte, ubicado en el parque Mitre, sufrió la caída de su techo en el mes de agosto.

El encuentro de esta lunes, por la Fase Regular de la LNB 2025/26 dará inicio a las 22.10, será televisado por TyC Sports y contará con el arbitraje de Fabricio Vito, Juan Fernández y Jorge Chávez.

La particularidad situación de la localia también provocará un cambio en la distribución de las parcialidades. El público de Regatas deberá ingresar por el acceso ubicado en Salta y tendrá a su disposición la mayor parte del estadio. Mientras que los aficionados de San Martín entrarán por la calle La Rioja y utilizarán el “corralito” ubicado en la general y el sector de plateas de ese lugar.

En lo estrictamente deportivo también es un cotejo especial. Los dos equipos llegan con 8 triunfos y 5 derrotas y buscarán dar alcance a Oberá Tenis Club (9-5) que ocupa la cuarta ubicación.

Regatas llega al choque de este lunes luego de una importante gira por Buenos Aires donde venció a San Lorenzo 92 a 70 y a Ferro 79 a 77. Esto le permitió salir del mal momento por la derrota en la final de la Liga Sudamericana frente a Ferro y un duro traspié (por 22 puntos) con Platense de local ya por la Liga Nacional.

En tanto que San Martín arrastra un envión positivo de tres triunfos en fila: a Instituto 75 a 63 y a Platense 85 a 63 como local, y a La Unión de Formosa 91 a 75 como visitante el pasado viernes.

En Regatas se anuncia el regreso de Nicolás Penka Aguirre que estuvo ausente en los últimos tres juegos por una distención muscular.

Los dos equipos ya no cuentan con los internos Luis Santos (Regatas) y Reginald Becton (San Martín) y por el momento no se anunció la incorporación de otro jugador a los respectivos planteles.