México: hay al menos 14 muertos y 45 detenidos tras el asesinato del narco “El Mencho”

Hay al menos 14 muertos -entre ellos siete miembros de la Guardia Nacional- y 45 detenidos tras el asesinato del capo narco “El Mencho”, en medio de una ola de violencia que incluyó bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en distintos puntos de Jalisco, según consignó la agencia AP. Hubo incidentes en 13 de los 32 estados de ese país. Las autoridades informaron que los ataques se concentraron principalmente en el área metropolitana de Guadalajara, aunque también se extendieron a otros municipios.

Según reportes preliminares, grupos armados realizaron acciones coordinadas para colapsar la circulación mediante la quema de autos y agresiones directas contra fuerzas de seguridad, una modalidad utilizada por el crimen organizado para dificultar la respuesta oficial y generar temor en la población.

El saldo incluye además varios efectivos heridos, daños a patrullas, comercios incendiados, ataques a instalaciones públicas y saqueos en decenas de tiendas, lo que provocó horas de caos y paralización en zonas clave del estado. Los hechos también tuvieron repercusiones en estados vecinos, mientras continúan los operativos y las investigaciones para determinar el alcance real de los ataques y sus responsables.

TN