Corrientes: murió un hombre tras ser atacado con un machete en una pelea

La Policía de Corrientes informó este domingo que murió un hombre tras ser atacado con un machete en una pelea en la localidad correntina de Paso de los Libres.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Tucumán y Pago Largo, donde un hombre de apellido Rodríguez, de 34 años, había lesionado con un machete a otro sujeto identificado como Ruiz, de 61 años.

La víctima fue auxiliada de inmediato y trasladada al hospital local, donde pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento minutos más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

Tras lo sucedido, los efectivos policiales, en conjunto con el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), desplegaron un operativo que permitió identificar y aprehender al presunto autor del ataque, quien quedó a disposición de la Justicia.

En la dependencia interviniente continúan las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias en que se produjo el fatal enfrentamiento.