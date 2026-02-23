¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Controladores aéreos anuncian nuevas medidas de fuerza para esta semana

La gremial que agrupa a los trabajadores aéreos continúa con su reclamo de mejores salarios y condiciones de trabajo. Las medidas se desarrollarán desde el jueves 26 hasta el lunes 2 de marzo.

Por El Litoral

Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 08:02

Los controladores aéreos anunciaron nuevas medidas de fuerza, que se implementarán desde el próximo jueves 26, y hasta el lunes 2 de marzo, en reclamo por mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, según los representantes gremiales.

A través de un comunicado, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) dio a conocer el cronograma del paro, que se llevará a cabo durante tres horas al día, y que afectará a todos los vuelos.

El jueves 26 el paro será de 15 a 18, mientras que el viernes 27, de 19 a 22; el sábado 28, de 13 a 16; el domingo 1 de 9 a 12 y el lunes 2 finalizará el reclamo con un cese de actividades entre las 5 y las 8 horas.

Los trabajadores tomaron esta decisión tras haber finalizado el período de conciliación obligatoria, finalizado veinte días atrás, y durante el cual no llegaron a un acuerdo.

En la nota, los representantes de Atepsa consideró que se trata de una “medida legítima de acción sindical” que sólo afecta “despegue de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra. Asimismo, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la medida”.

Asimismo, advirtieron que “quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y búsqueda y salvamento”.

TN

