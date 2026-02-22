Corrientes: denuncian a empleado del Poder Judicial por presunto abuso sexual infantil

Investigan en Corrientes un caso de abuso luego de que el viernes pasado se presentara una denuncia en la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos, que derivó en una causa por presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, corrupción de menores y exhibición de pornografía.

El fiscal interviniente es el Dr. Facundo Sotelo, quien lleva adelante la investigación que tiene como denunciado a Rodrigo Arronda, empleado del Poder Judicial Federal.

Según la información conocida, la denuncia surgió del propio entorno familiar del acusado y refiere a hechos que habrían ocurrido años atrás, cuando las presuntas víctimas eran menores de edad y que hoy son adultos.

Allanamientos y posibles nuevos testimonios

En el marco de la investigación, durante la jornada del sábado se realizaron allanamientos domiciliarios, mientras que para el comienzo de la semana está previsto que se sumen nuevos testimonios que podrían aportar más elementos a la causa.

Las actuaciones continúan bajo estricta reserva, en virtud de la gravedad de los delitos investigados.

Antecedente en 2022

El denunciado cuenta con un antecedente judicial del año 2022 por una supuesta publicación de pornografía infantil, situación que también fue objeto de investigación en su momento.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa inicial y el fiscal interviniente avanza con la recolección de pruebas y declaraciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Con información de Ignacio Villanueva