Allanamiento en Corrientes: secuestran computadoras, celulares y dispositivos electrónicos

La Policía de Corrientes informó este lunes que secuestraron diversos dispositivos electrónicos tras un allanamiento realizado en la ciudad de Paso de los Libres.

El procedimiento se concretó en horas de la mañana del sábado en un domicilio ubicado por calle Bartolomé Mitre al 1800 aproximadamente.

Durante el allanamiento, los uniformados hallaron y procedieron al secuestro de una notebook, teléfonos celulares, pendrives, una tablet, CDs y chips, entre otros elementos tecnológicos que serían de interés para la causa.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias correspondientes para avanzar con el análisis del material y el esclarecimiento del hecho investigado.