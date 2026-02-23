¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Paso de los libres

Allanamiento en Corrientes: secuestran computadoras, celulares y dispositivos electrónicos

Por El Litoral

Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 08:10

La Policía de Corrientes informó este lunes que secuestraron diversos dispositivos electrónicos tras un allanamiento realizado en la ciudad de Paso de los Libres.

El procedimiento se concretó en horas de la mañana del sábado en un domicilio ubicado por calle Bartolomé Mitre al 1800 aproximadamente.

Durante el allanamiento, los uniformados hallaron y procedieron al secuestro de una notebook, teléfonos celulares, pendrives, una tablet, CDs y chips, entre otros elementos tecnológicos que serían de interés para la causa.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias correspondientes para avanzar con el análisis del material y el esclarecimiento del hecho investigado.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD