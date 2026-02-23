Las noticias más importantes del 23 de febrero

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes: murió una mujer tras recibir una descarga eléctrica en un hospedaje

Murió Cristina “Tina” Sotelo, la tenista correntina que fue entrenadora personal de Carlos Menem

México: la policía mató al narco “El Mencho” y crece la violencia en las calles

Corrientes: murió un hombre tras ser atacado con un machete en una pelea

Corrientes ante el desafío del siglo: El enclave estratégico en la ruta comercial hacia EU

Corrientes: denuncian a empleado del Poder Judicial por presunto abuso sexual infantil

El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Jalisco tras la muerte de “El Mencho”

Murió un motociclista tras impactar contra un poste de luz en Corrientes

Reunión con Caputo y un viaje a EE. UU. en la agenda de Juan Pablo Valdés








 

