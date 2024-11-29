¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Virasoro Formosa Javier Milei
Municipalidad de Virasoro Formosa Javier Milei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 29 de noviembre

Por El Litoral

Viernes, 29 de noviembre de 2024 a las 07:32

El Senado aprobó el Presupuesto 2025: chicanas políticas con cierre conciliador

El domingo vuelven a aumentar la nafta y el gasoil

Pronóstico: sigue el alerta por lluvias y tormentas para Corrientes

Cambió la forma de acceder a los medicamentos oncológicos: cómo se aplica en Corrientes

Rescataron a una joven de 16 años que tenían encerrada en un santuario de San La Muerte

Después de 8 años, Córdoba volvió a gritar campeón

Fuerte temporal: cómo sigue la situación en las localidades correntinas

Ficha Limpia: quiénes fueron los diputados correntinos ausentes y presentes en la sesión

Por la fuerte lluvia, un techo se derrumbó y una mujer quedó atrapada

Murió Lía Crucet, la indiscutible reina de la bailanta: tenía 72 años







 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD