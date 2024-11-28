Fuerte temporal: cómo sigue la situación en las localidades correntinas

La provincia de Corrientes atraviesa días complicados tras un intenso temporal que afectó varias localidades desde el inicio de la semana. A pesar de las fuertes lluvias y los daños ocasionados, las autoridades confirmaron que ya no quedan evacuados en Sauce y Empedrado, aunque continúan brindando asistencia en las zonas más afectadas.

Sauce fue una de las localidades más afectadas, el pasado lunes dejó severos daños: 35 familias evacuadas, caminos intransitables, cortes de luz y techos destruidos. Las intensas lluvias causaron estragos en el sur de Corrientes, pero para este jueves los evacuados lograron regresar a sus hogares.

El Subdirector de Defensa Civil de la provincia, Bruno Lovinson, explicó al diario El Litoral que: “Sauce casi normalizado, hoy (por ayer) terminan de energizar dos cuadras que faltaban, ya no hay evacuados, pero sí se mantiene la asistencia en esta parte”.

Uno de los daños más recientes ocurrieron en El Sombrero. En la noche del miércoles, las inclemencias climáticas causaron la voladura de techos en 16 viviendas, dejando a varias familias sin hogar. Las autoridades locales y provinciales trabajan en la asistencia de los damnificados.

“En el Sombrero 16 familias asistidas luego de que se produjo un fuerte temporal con voladura de techos. Está casi normalizado el sistema de energía y se sigue evaluando la zona rural”, agregó el subdirector de Defensa Civil de la provincia.

El ingreso permanece restringido en el Pueblo Libertador, se trata de la ruta provincial 52, que permanece cerrada debido a las lluvias y el desborde de agua. Según informaron desde la Dirección Provincial de Vialidad, ya se abrió la licitación.

Entre las soluciones propuestas por el organismo advirtieron que se debe colocar caños de mayor diámetro que permitan el drenaje adecuado y la habilitación de la vía una vez que las condiciones climáticas mejoren. “Tuvimos valores de más de 100 mm por hora en algunas zonas, cuando el diseño histórico solo soporta 30 mm por hora”, explicaron las autoridades.

En esa zona, la localidad Esquina fue otra de las localidades afectadas, registró lluvias excepcionales este mes. En noviembre ya se acumularon 384 milímetros de precipitaciones, de los cuales 241 mm cayeron en los últimos tres días. Solo este jueves se sumaron 30 mm adicionales, superando ampliamente el promedio histórico de 148 mm para esta época. Esta situación generó complicaciones con caminos anegados.

En la ciudad de Corrientes, las complicaciones recién llegaron en la madrugada y mañana del jueves. En los últimos tres días, se registraron acumulados de 56 mm, 6 mm y 42 mm, respectivamente. Las precipitaciones provocaron diversas complicaciones en barrios y viviendas vulnerables.

Uno de los incidentes más graves ocurrió ayer por la mañana, cuando el techo de una vivienda ubicada en calle Cafayate al 2301 colapsó debido a la acumulación de agua. Una mujer mayor quedó atrapada entre los escombros, pero fue rescatada a través de un ventiluz por efectivos de bomberos.

El subsecretario de Gestión Integral de Riesgos del Municipio, José Pedro Ruíz, informó que se brindó asistencia a la familia afectada por el derrumbe del techo. “Se les proveyó camas, colchones y frazadas. Se trata de una vivienda en construcción cuyo techo de chapa de la planta alta cedió por el peso del agua, causando lesiones leves a una persona”, señaló

Las autoridades provinciales se mantienen alertas ante el pronóstico de lluvias intermitentes en los próximos días. Defensa Civil y los municipios afectados continúan trabajando para atender las necesidades de las familias damnificadas y restablecer los servicios básicos en las zonas más afectadas.

(VT)