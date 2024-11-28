El domingo vuelven a aumentar la nafta y el gasoil

El próximo domingo 1° de diciembre habrá un nuevo aumento de la nafta y el gasoil. La suba promedio en los combustibles que analizan por estas horas las petroleras ronda el 3%, aunque hay posibilidades de que la actualización quede por debajo de ese porcentaje, en línea con lo que sucedió este mes, según fuentes del mercado.

El ajuste tendrá como piso el 2% de devaluación mensual del tipo de cambio oficial, más el leve incremento que marcó el precio del barril de petróleo en el mercado internacional y un 1% de incremento en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL).

Será el segundo mes consecutivo de aumento después de que YPF aplicara en octubre una leve baja de los precios en surtidores por la dinámica que habían mostrado los valores del crudo. Los otros jugadores - Shell, Axion y Puma - del mercado seguirán a la petrolera estatal, que también es la que concentra cerca del 60% de las ventas.

La petrolera estatal informó recientemente que sus combustibles se encuentran en la zona de paridad de importación. Eso implica que los ajustes dependen de las variaciones del dólar oficial y de los movimientos que tenga el barril de petróleo en el mercado internacional, particularmente del que se conoce como “Brent”.

Las ventas de combustibles mostraron en octubre un fuerte repunte respecto a septiembre, según datos de la Secretaría de Energía, una tendencia que coincide con la sensación de repunte que tienen las petroleras del país. Las comparaciones contra el año pasado muestran una sensible caída en el despacho de nafta y gasoil, en parte por el efecto de comparación que dejó la disparada de consumo en medio de la crisis de abastecimiento que se vivió en el período electoral de 2023, y los recientes aumentos de precios.

La consultora Politikon Chaco detalló que las ventas de combustible al público en todo el país totalizaron 1.434.689 metros cúbicos. En la comparación interanual, exhibieron un retroceso del 10,4%, siendo el undécimo mes consecutivo con descensos. Sin embargo, muestra una recuperación respecto al mes previo (septiembre 2024) que fue del 9,2 por ciento.

“El 56% del total comercializado en octubre correspondió a naftas y el 44% al gasoil. En referencia a sus desempeños, la nafta exhibió una baja del 7,3% interanual (-1,6% la súper y -21,0% la premium) y el gasoil registró caída del 14,2% (-18,5% el común y -5,3% el premium). En este marco, se destaca que en la comparación mensual ambos tipos de combustibles mostraron recuperación: nafta +9,9% y gasoil +8,3%”, detalló la consultora.

En octubre todas las jurisdicciones subnacionales registraron caídas interanuales. En ese marco, los descensos más leves se vieron en Salta (1,5%), Jujuy (-2,5%) y Neuquén (-3,2%). Por el contrario, los desempeños más negativos del mes se vieron Corrientes (-22,7%), Misiones (-25,9%) y Formosa (-31,2%).

“Como contrapartida de ese escenario, en la comparación mensual todos los distritos exhiben recuperaciones, en diferente magnitud”, apuntó la consultora Politikon Chaco.

Infobae