El Senado aprobó el Presupuesto 2025: chicanas políticas con cierre conciliador

n El Senado aprobó ayer el Presupuesto 2025 de Gustavo Valdés, que estipula recursos por más de 2 billones de pesos ($ 2.423.544.913.318). Se especulaba que la interna radical haría mella en el ámbito legislativo, pero nada de ello ocurrió y solo los tres senadores del peronismo votaron en contra de la iniciativa. Ricardo Colombi estuvo conciliador y defendió el proyecto. El adversario en común fue la gestión nacional.

Hubo chicanas ante las críticas de la oposición, pero al final la paz reinó en la última sesión ordinaria del año, tanto que el senador Martín Barrionuevo salvó de un error al oficialismo que podría haber hecho caer el proyecto.

La Ley de Leyes fue aprobada por 12 votos a favor y tres en contra: Celeste Ascúa, José Ruiz Aragón y Martín Barrionuevo, del peronismo.

El artículo 19 que incluye la posibilidad de que el gobierno provincial acceda a un crédito interno o externo por 100.000 millones de pesos o su equivalente en dólares, fue aprobado por voto nominal, por 12 a 3.

Lo mismo sucedió con el artículo 22, que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir Letras de Tesorería por 20.000 millones de pesos.

Cuando ya todo concluía, el senador Martín Barrionuevo (PJ) uno de los más críticos con el proyecto de presupuesto, alertó a la presidencia del Senado que el artículo 7 debería someterse a votación nominal y no general, ya que establece en 10.000 millones el importe máximo decolocación de Bonos de Consolidación, para la cancelaciónvoluntaria de obligaciones bajo las normas de dicho régimen.

“Según la Ley Financiera los Bonos de Consolidación son deudas y no las Letras de Tesorería, por lo cuál se debió votar nominalmente el artículo 7 y no el 22”, alertó Barrionuevo y sugirió la corrección.

El senador radical Sergio Flinta pidió la reconsideración del artículo y solicitó que fuera sometido a votación nominal. El resultado fue el mismo 12 a 3.

Antes reinar ese clima de camaradería entre oficialismo y oposición, Flinta le propinó un golpe bajo a los peronistas al interrumpir la sesión para preguntar si existía un despacho de minoría para el proyecto de presupuesto.

Ante la negativa, chicaneó: “!Entonces la oposición constructiva ni siquiera emitió un despacho de minoría. No se molestaron a trabajar ante la ciudadanía en una propuesta superadora”, se burló.

Ricardo Colombi también habló del proyecto. Dijo que “es normal que el oficialismo envíe un proyecto de presupuesto y la oposición lo cuestione. Ha pasado siempre. Pero por la responsabilidad fiscal no podemos dejar al gobierno sin presupuesto. Muchos se olviden pero en 2001 cuando armamos la alianza social que querían los correntinos, nos propusimos como norte el equilibrio fiscal y el déficit cero, que tanto pregona hoy el gobierno nacional”

“Corrientes fue históricamente discriminada por los gobiernos nacionales. Algo de eso cambió en 2025, pero Corrientes siempre fue castigada por las administraciones centrales”, recordó

Negativa opositora

El senador Martín Barrionuevo enfatizó en que “Corrientes se encuentra entre las tres últimas provincias con necesidades básicas insatisfechas, según el último censo; pero el Presupuesto prioriza mayores gastos para museos, edificios administrativos y negocios con privados”.

Remarcó que “no vamos a acompañar el ajuste a los trabajadores, a la educación, y a la seguridad; cuando se establecen gastos y negocios con empresarios amigos postergando las necesidades reales de nuestra provincia” y agregó que “desde que asumió esta gestión la inversión en educación cayó del 35% al 28%; al igual que los subsidios a la luz y al transporte”.

“La gestión de Gustavo Valdés se caracteriza por la falta de transparencia, porque aún no presentó a la Legislatura las rendiciones de cuentas y gastos del 2023 para que podamos discutir y ver que hizo con la plata de los correntinos y correntinas”.

José “Pitín” Aragón remarcó que “es necesario señalar lo mal que debatimos este presupuesto, que es de ajuste miseria y marketing que es lo que destaca a Gustavo Valdés. Este presupuesto es un capítulo más de la destrucción del empleo, de no poder cubrir las necesidades básicas en esta provincia”.

“En este presupuesto gana más el Ministerio de Hacienda, que tiene más obras que el propio Ministerio de Obras Públicas. Es mucho lo que se destina en obras como el Museo, La Unidad, las plazas que se renovaron, pero nuestros vecinos no tienen viviendas para vivir dignamente” y agregó que “la modernización que plantean es solo para las cuatro avenidas de capital, el resto de la provincia nada”.

La senadora oriunda de Paso de los Libres, Celeste Ascúa, expresó que “el presupuesto implica un programa de gobierno y estamos seguros que este programa no atiende la realidad de muchas de las personas que vivimos en Corrientes”.

“Me parece que tenemos que ordenar las prioridades. Lo que hoy aprueban es nada más que un relato vacío, un discurso político, porque priorizan obras multimillonarias y dejan de lado la salud, educación y seguridad de nuestros vecinos y vecinas de localidades lejanas de la capital” enfatizó Ascúa.

Otros proyectos

También son leyes los expedientes venidos de la Cámara de Diputados: Fiesta Provincial del Campo y el Trabajador Rural, que anualmente se celebra en el mes de enero en la localidad de 9 de Julio: la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Paso de la Patria, con destino a la Administración Obras Sanitarias Corrientes para la construcción de una planta de tratamiento de residuos cloacales.

Además, tuvo media sanción el Sistema de Justicia Procesal Juvenil, que vuelve a Diputados con modificaciones.

Al finalizar la sesión, tomó la palabra el senador Martín Barrinuevo para saludar y agradecer por su labor de tantos años al jefe del cuerpo de taquígrafos, Omar Tróccoli, quien se jubila a fin de año, siendo esta su última sesión ordinaria; también el vicegobernador adhirió al saludo y destacó que brindan “seguridad al procedimiento parlamentario”.

Declaraciones de Interés

Se aprobaron: el libro “Antología Ñande Devociones y Milagros”, la realización del “1º Congreso Provincial de Alfabetización”: “Alfabetización para todos, futuro para Corrientes”, organizado por el ministerio de Educación de la Provincia, y las Capacitaciones en Educación Emocional para el personal y directivos de los Hogares de la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Corrientes, autorías del senador Diógenes Ignacio González.