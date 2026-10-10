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Las noticias más importantes del 10 de octubre del 2026

Por El Litoral

Sabado, 10 de octubre de 2026 a las 07:04

Narcomenudeo: decomisaron cocaína, marihuana y casi $1 millón en Corrientes

Correntino gravemente lesionado tras despistar con su camioneta en Misiones

Tres detenidos con 25 kilos de marihuana en un operativo que concluyó en San Cosme

Tránsito en Corrientes: qué se exige para circular y cuánto cuesta la multa por no tener la RTO

Cerraron una playa en Corrientes por la crecida del río Paraná

Cerrarán el paso fronterizo entre Corrientes y Brasil: qué días y en qué horarios

Juan Pablo Valdés se reunió con Diego Santilli para tratar obras, presupuesto y la reforma electoral

Yacyretá monitorea el río Paraná por el “Super Niño” y anticipa los niveles en Corrientes

















 

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