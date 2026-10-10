Las noticias más importantes del 10 de octubre del 2026

Narcomenudeo: decomisaron cocaína, marihuana y casi $1 millón en Corrientes
Correntino gravemente lesionado tras despistar con su camioneta en Misiones
Tres detenidos con 25 kilos de marihuana en un operativo que concluyó en San Cosme
Tránsito en Corrientes: qué se exige para circular y cuánto cuesta la multa por no tener la RTO
Cerraron una playa en Corrientes por la crecida del río Paraná
Cerrarán el paso fronterizo entre Corrientes y Brasil: qué días y en qué horarios
Juan Pablo Valdés se reunió con Diego Santilli para tratar obras, presupuesto y la reforma electoral
Yacyretá monitorea el río Paraná por el “Super Niño” y anticipa los niveles en Corrientes